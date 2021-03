”Både domstole og ordensmagten synes drevet af en kollektiv rus, og den onde virus bruges som påskud til underminering af retsstaten.” Det kunne man læse i JP’s leder i denne uge. Baggrunden for lederen var den nidkærhed, som politi og domstole udviser over for demonstrationer, der afbrænder dukker med billede af statsminister Mette Frederiksen. Personligt er jeg ikke vild med happenings, hvor man afbrænder dukker som symbol på mennesker man vil det ondt. Men jeg har forståelse for, at det vækker stærke følelser, når man oplever, at ens retssikkerhed bliver krænket.

Og netop retssikkerhed contra advokatundersøgelser var udgangspunktet i en kronik i JP tidligere på ugen. ”Den har været hurtig og effektiv, den fremstår på fint brevpapir og er forfattet af en advokat. Men den opfylder bare ikke de helt basale krav til retssikkerhed.” Sådan skrev MF (V) Preben Bang Henriksen i en kronik i JP om advokatundersøgelser og deres konklusioner.

Jeg har selv oplevet retssikkerhedsmæssige mangler ved en advokatundersøgelse. Advokatfirmaet Kromann Reumert konkluderede på et tidspunkt en række ulovligheder om min person. Samtlige anklager er efterfølgende blevet tilbagevist. Men da de kom frem i medierne, blev de stort set udlagt som en sandfærdig konklusion. F.eks. hed det sig, at jeg holdt 47 aviser og over fem år havde modtaget coaching for 756.000 kr.

Sandheden var, at jeg i hverdagen fik tre aviser på min hjemadresse og over en femårig periode havde brugt 38.137 kr. på bistand i forbindelse med personlighedsanalyser ved ansættelse af ledende medarbejdere. Altså godt 7.500 kr. om året.

Listen af fejlagtige og falske anklager fra Kromann Reumert i forbindelse med den advokatundersøgelse er uhyggelig lang. Alle fejl med det tilfælles at anklagerne fik stor opmærksomhed, hvorimod det næsten ikke fik opmærksomhed, da sandheden kom frem, og de fejlagtige beskyldninger blev modbevist.

Mange har spurgt mig, ikke mindst efter at have læst min bog: ”Carl – prisen for et liv i politik”, hvorfor medierne udelukkende skrev om anklagerne, men aldrig omtalte det straks, når anklagerne viste sig at være fuldstændigt forkert. Måske hænger det sammen med, at medierne i deres iver – det som JP´s leder kalder en kollektiv rus, glemmer at forholde sig kritisk. Det tager ikke mange minutter at finde ud af, at der slet ikke findes så mange aviser, som jeg blev beskyldt for at holde. Rusen gjorde måske også, at man glemte at give mig mulighed for at forholde mig til de fejlagtige beskyldninger.

Til gengæld afholdt det ikke Rasmus Just fra JydskeVestkysten, som dækkede sagen, at skrive på de sociale medier under et besøg i Regionshuset i Vejle: ”Har indtil videre kun fundet 5 aviser. Der er måske ryddet op efter C. Holst.”

Det blev skrevet før jeg blev præsenteret for indholdet af anklagerne. Måske var det svaret på, hvorfor Rasmus Just ikke beskrev sandheden, men udelukkende anklagerne, at han selv privat havde beskrevet anklagerne som sandheden. Så i forlængelse af JP’s leder. Ja - den kollektive rus er farlig for retssikkerheden. Derfor er det vigtigt med kritiske journalister, der stiller spørgsmål. Også selv om anklagerne kommer fra et stort advokatfirma som Kromann Reumert, for der er eksempler på at selv de kan blive drevet af rusen.

Men så er det også vigtigt at anerkende, at god journalistik ikke udelukkende er berusende artikler med spændende afsløringer og anklager, som kun lider af den fejl, at de er falske og forkerte. Man bør i højere grad hædre den journalistik, der kedeligt og ædrueligt piller berusende artikler fra hinanden, fordi de er falske og forkerte.

For retssikkerheden har det bedre med ædruelige fakta end berusende løgne.