Blog: Regeringens opførsel er stærkt kritisabel

Tilliden til regeringen er i frit fald





Regeringens opførsel over for Folketinget og befolkningen er stærkt kritisabel.

Regeringen taber tillid, når den putter med vigtige oplysninger.

Det viser sig nu, at regeringen har puttet med oplysninger over for Folketinget.

Regeringen har hastet en lovgivning igennem om tvangsindgreb uden at give Folketinget de fornødne oplysninger i tide.

Igen og igen har Mette Frederiksens begrundelse været den sundhedsfaglige nødvendighed.

Men det er lodret usandt.

Først jasker man tvangsindgreb igennem og efterlader Folketinget i den vildfarelse, at regeringens sundhedseksperter står bag. Det er misbrug af Folketinget, som i tillid til regeringen har lagt partitaktiske hensyn til side.

Ikke mindre har regeringen misbrugt sine egne eksperter.

Nu forstår man bedre, at eksperterne har sagt fra offentligt, da det gjaldt lukning af grænserne.

Det er jo en skærpende omstændighed, at regeringen nu i det mindste to gange har misinformeret offentligheden og misbrugt egne eksperter.

Tilliden til regeringen er i frit fald. Flere og flere må spørge sig selv, om vi i fremtiden overhovedet kan stole på regeringen.

Som tiden går, vil endnu flere spørge sig selv, hvem og hvad det overhovedet gavner at lukke Danmark ned med stor skade for alle dele af befolkningen til følge.

Coronaen er her jo. Coronaen vil blive ved med at være her. Coronaen kan ikke bare udryddes. Mette Frederiksen er ikke Vor Herre.

Har Mette Frederiksen overhovedet en langsigtet strategi, der virker, når det går op for Mette Frederiksen, at sygdom er hvermands herre, og at den ikke kan udryddes med lov og tvang, men måske kommer tilbage med fornyet styrke til næste vinter.

Medens vi venter på et ærligt svar fra Mette Frederiksen om, hvor længe hun vil lade Danmark køre på pumperne, er det de ensomme og svage, der lider mest.