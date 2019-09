Blog: For nu at underdrive vil jeg kalde biskoppens klimaadfærd for elendig ledelse

Viborg-biskoppens udmelding er stærkt problematisk og meget lidt luthersk.

Den evangelisk-lutherske kirke er den dansk folkekirke. Biskopperne er efter en luthersk embedsforståelse ikke en kirkelig nødvendighed. Ingen biskop kan udtale sig på folkekirkens vegne. Hvad 10 biskopper udtaler i kor, svarer til koret af 10 grønthandlere.

Deri ligger, at enhver borger, om han så er præst eller biskop, i princippet har samme ytringsret om alle spørgsmål. Det betyder, at hverken biskop eller præst taler med større vægt i samfundsanliggender end andre. Biskoppen har hverken en særlig myndighed eller en særlig indsigt i disse spørgsmål.

Jeg er derfor stærkt forundret over, at biskoppen i Viborg, Henrik Stubkjær, i den grad sammenblander politik og evangelium og sammenblander sit politiske virke med bispeembedet. Det er unægtelig meget lidt luthersk.

Biskoppen har – og han understreger, at det er som biskop – skriftligt opfordret præster og menigheder i stiftet til at deltage i klimademonstration fredag den 27. september. Biskoppen omdefinerer hermed bispeembedet og dermed Folkekirken, som han forsøger at omdanne til en politisk klimabevægelse.

Biskoppen er imidlertid ikke politisk, men kirkelig tilsynsmand for stiftets sogne og præster. Ved at opfordre til politisk demonstration, sætter biskoppen de præster, der er underlagt hans tilsyn, under pres. Præsterne må jo spørge sig selv, om de nu påkalder sig biskoppens uvilje, hvis de ikke deler biskoppens politiske anskuelse og møder op. Vil præsterne mon skade deres egen karriere, hvis de ikke deltager, som biskoppen ønsker.

For nu at underdrive og for ikke at komme med en mere alvorlig anklage, vil jeg nøjes med at kalde biskoppens adfærd for elendig ledelse.

At en af biskop Stubkjærs tilhængere henviser til biskop Fuglsang-Damgaards hyrdeskrivelse under Besættelsen i anledning af tyskernes jødeforfølgelse, er intet mindre end forargeligt. Viborg-biskoppens populistiske og aldeles omkostningsfrie happening kan overhovedet ikke sammenlignes med Fuglsang-Damgaards klare og modige tiltale imod besættelsesmagten.

Og hvad fører egentlig alle disse klimademonstrationer og den voldsomme retorik til? Ikke til løsninger. Men mennesker påføres sygelig angst for jordens undergang. Klimaangst hedder det allerede.

Og så er de mange klimademonstrationer med til at styrke fornemmelsen af, at man gør noget, når man står og råber op på gaden. Men man gør jo netop ikke noget, andet end at brænde benzin af for at komme til demonstrationsstedet og smide om sig med øldåser, engangsemballage og plasticposer. Faktisk cirkulerer der i øjeblikket et foto af det misbrugte barn, den kanoniserede Greta Thunberg, der spiser frokost med godbidder indpakket i rigelig plasticemballage.

Hvad enten billedet er ægte eller et falsum, dokumenterer det, hvordan vi lever. Og det burde vi, hver især, holde op med i stedet for at gå i demonstration. Men vi holder ikke op, og klimademonstrationerne befæster os i visheden om, at vi gør noget, når vi råber op og ekspederer ansvaret videre til andre.

Biskoppen er sat til at forkynde syndernes forladelse. I stedet forkynder han en ny religion, hvor gerninger, der kun er ord uden handling og løsning alligevel udråbes som retfærdiggørende gerninger.

Dermed undertrykkes evangeliets ord om, at det netop ikke er vore handlinger, der fører til frelse.

Til gengæld er det netop handling og løsninger og ikke ord, der redder klimaet. Men den kendsgerning undertrykkes, fordi kræfterne i stedet bruges på demonstrationer.

Demonstranterne hviler i egen selvretfærdighed, medens klimaet lider.