Riskær får fremtrædende folketingsmedlemmer til at tabe hovedet, men Folketinget slipper ikke for at afgøre, om Riskær er valgbar.

Det er utroligt, som Riskær får fremtrædende politikere til at tabe hovedet.

Både DF, V, K og S giver udtryk for, at Riskær er værdig til at sidde i Folketinget, hvis han får stemmer nok.

Grundloven pålægger imidlertid Folketinget selv at foretage en vurdering af de valgtes valgbarhed.

Det er derfor meget underligt, at ordførerne allerede før valget har truffet afgørelse om Riskærs valgbarhed.

Det kan stærkt tilrådes, at ordførerne i stedet overvejer den situation, at Riskær vælges og dømmes ude, men ikke har nogen stedfortræder, hvis han har fyret alle sine kandidater. Så er det op til Folketinget at køre videre med 178 medlemmer eller at fastsætte regler om et såkaldt udfyldningsvalg. Valg hvortil Riskær vel at mærke i en uendelighed kan opstille og blive erklæret ikke valgbar den ene gang efter den anden.

JP mener: Man må håbe, vælgerne gennemskuer Klaus Riskærs politiske tegneserieprojekt Vælges Klaus Riskær Pedersen til Folketinget, må spørgsmålet om hans værdighed til at være medlem vurderes nøje.

Naturligvis må Riskær finde sig i at blive undersøgt og vurderet på alle leder og kanter. Vi må naturligvis vide, hvem vi stemmer på, og hvad den enkelte kandidat står for.

Riskærs domme i flere straffesager er kendte. Men dommene har ikke ændret Riskær. Han giver igen og igen klart udtryk for, at han blot har begået fodfejl og har været udsat for modgang. Fængselsdommene er blot udtryk for, at Riskær, som han siger, har bevæget sig på kanten af lovgivningen.

Med sin bemærkning om sit monopol på at kende virkeligheden, har Riskær affyret årets næsten mest morsomme vittighed. Den største vittighed var trods alt hans egen forsikring om, at han, der har efterladt medborgere og statskassen med økonomiske tab, vil bygge sin politik på moral!

Disse udtalelser er vigtige for vurderingen af Riskær. For han siger hermed rent ud, at han ikke føler sig forpligtet af straffeloven. Han har bare fået det gule kort, som han også udtrykker det. Riskær har altså i dag præcis det syn på lov og ret, som har sendt ham i fængsel i flere år, og hvorfra han først er endeligt løsladt for få år siden.

Det hjælper ikke, at han går amok og allerede i første pressemøde sender journalisterne hjem for at læse retsfilosofi som en betingelse for, at han gider tale med dem. Langt mindre skal han tro, at det vækker andet end munterhed, når han uden at udtrykke nogen indsigt i filosofi, påberåber sig filosoffen Schopenhauer.

Som om det ikke var nok, gør Riskær i sin første tv-debat sit allerbedste for at lægge sig ud med ethvert folketingsmedlem, der har en anden opfattelse end Riskær.

Alene Riskær kender virkeligheden, hævder jetsetteren fra sit elfenbenstårn i gratis luksusbolig og med en skattegæld, han tilsyneladende ikke agter at betale.

Hvis det nu skulle lykkes Riskær at få sæde i Folketinget, kan vi så overhovedet forvente, at han vil arbejde seriøst? Vejen til politisk indflydelse kræver alliancer. Man skal som det mest elementære kunne tælle til 90 mandater. Og det opnår man aldrig, når man, som Riskær, så tydeligt tilkendegiver sin despekt for alle andres meninger.

Hvis Riskær både af vælgerne og af Folketinget bliver fundet værdig og valgbar til Folketinget, vil han møde en virkelighed, han overhovedet ikke kender til.

Allerede den første dag vil han opdage, at han er helt afhængig af de kolleger, han har overfuset og forsøgt at nedgøre.

Riskær skal igennem en skrap lutringsproces. I Folketinget opnår han alene resultater ved benhårdt arbejde.

Og kun ved konstruktivt arbejde. Samarbejde vel at mærke.