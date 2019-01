Blog: Hvorfor bliver regeringen ved med at rakke ned på sin egen integrationspolitik?

Det er da underligt som denne regering forbereder valgkamp ved at rakke ned på egen politik.

I december bestilte regeringen en undersøgelse om, hvordan det går med integrationen. Det virker som rent bestillingsarbejde, der skal vise, at venstreregeringen, der med en kort pause har siddet i regeringskontorerne siden 2001, vil prale af, at dens integrationspolitik har spillet fallit.



Derfor bestiller regeringen en undersøgelse, hvor man holder alle de indvandrere, der har fået børn med en dansker uden for.

Enhver kan sige sig selv, at det er lettere at integrere børn, hvor den ene af forældrene er en dansker. Ved at tage disse familier ud af undersøgelsen, sikrer regeringen sig, at dens egen politiks resultater fremstår meget ringere, end de er.

På DR-deadline torsdag aften forsøgte den dygtige Steen Nørskov forgæves at få en forklaring fra undervisningsminister Riisager. Hun talte uden om i et væk. Når der blev spurgt i øst, svarede hun i vet. Men ministeren bekræftede ved alle sine svar og sin attitude, at hun ønsker, at hendes og den øvrige regerings integrationspolitik fremstår med ringere resultater end tilfældet er.

Riisagers indslag stemmer meget dårligt med statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale forleden. Statsministeren henvendte sig netop til alle de velintegrerede og dygtige nydanskere.

Det må være første gang i Danmarkshistorien, at en regering insisterer på at gå til valg på, at den selv har ført en elendig politik.

Har Riisager helt opgivet ævred? Og taler hun på statsministerens vegne,når hun i den grad taler integrationen og nydanskerne ned i et sort hul?