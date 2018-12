Blog: Kender regeringen ikke grundloven?

Regeringen vil være dommere.

Kender regeringen mon slet ikke grundlovens § 3. Efter denne vigtige bestemmelse, der instituerer retsstaten, fremgår det, at Danmark har uafhængige domstole.

Ikke blot er det domstolene, der afgør skyldspørgsmålet og fastsætter straffen og/eller andre sanktioner, men det betyder tillige, at når den dømte har afsonet sin straf og eventuel prøveløsladelses periode, så er han en fri mand.

Disse for vor retsstat helt afgørende principper har regeringen blot i de seneste uger to gange erklæret, at den vil undertrykker.

Integrationsministeren forviser personer, der har afsonet deres straffe til fortsat indespærringssurrogat på en øde ø.

Justitsministeren forkynder nu det glade bidskab, at pædofile, der har afsonet deres straf, skal jagtes af poltiet over alt, også i deres hjem.

Regeringen idømmer altså – og må man formode sammen med Folketinget – ekstra foranstaltninger uden om domstolene.

Bliver det mon et af valgkampens temaer, at partierne vil konkurrere om hvem, der mest synligt og mest markant kan undertrykke retsstaten?