Er lavmålet Venstres nye dna?

Venstres erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen har udsendt billede af sin tallerken med flæsk, frikadelle, hamburgerryg, medister og flæskesteg.

Han kommenterer med følgende plathed: ”Fremragende julefrokostmad – sikkert langt fra den kommende buffet på Lindholm."

Hermed forhåner medlemmet af Venstres folketingsgruppe både den jødiske og den muslimske religion og forhåner de danske borgere m. fl, der er tilknyttet disse to verdensreligioner og forhåner egentlig alle troende, der følger deres religion.

Lars Løkke giver et svar, der er som en lunken kop te. Venstres formand forsømmer aldeles at fortælle Venstres vælgere, at han tager skarpt afstand fra den slags platheder, der ovenikøbet så tydeligt forhåner religiøse mennesker.

Kan det virkelig være rigtigt, at Venstres slagnummer ved næste folketingsvalg vil være at deltage i en konkurrence om at slå bundrekorden for platheder og dumheder og demonstration af manglende respekt for troende danske borgere?