Blog: Røde Kors’ bondefangeri

Røde Kors har ondt i moralen

Røde Kors har det skidt med moralen. Det fremgår af flere medier her til morgen.

Lover man et bestemt pengebeløb til Røde Kors hver måned, så sættes beløbet blot op, uden at man har bedt om det.

Det er da ufatteligt ubegavet og umoralsk, at Dansk Røde Kors (DRK) i den grad forsøger at bondefange de mennesker, der har været så venlige at lade DRK trække et beløb fra deres konto.

Beløbet sættes bare op med den besked, at man kan gøre vrøvl og sige fra.

Det er overhovedet ikke rimeligt, endsige hæderligt, at de, der udviser godgørenhed på den måde, bliver bondefanget af Dansk Røde Kors.

Men DRK har så tydeligt sin helt egen moral. Når bare DRK ikke gør noget strafbart, har man åbenbart en ren samvittighed. Sådan siger koncernen selv.

Det er utroligt, at DRK har fået så flosset en moral, at man er parat til at benytte denne forkastelige forretningsmodel for at få penge i kassen. Hensigten helliger slet ikke midlet, og der er masser af andre, der har brug for hjælp.