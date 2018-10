Blog: Er vi ikke alle en del af grådighedskulturen?

Det er ikke bare de andre:

Morgenavisen Jyllands-Posten anvender i dag på forsiden glosen grådighedskultur.

Ustandselig hører vi om store skandaler, bankskandaler, international skattesvindel, politikere, der mere eller mindre tager af kassen til egen fordel. Den ene dag bruges skatteborgernes penge til et dyrt udstyret borgmesterkontor. Den anden dag bliver det tjenstligt udleverede kontokort, anvendt til private formål.

Grådighedskultur ud over alle grænser. Vi gyser, men hygger os med, at sådan er vi jo ikke selv.

Men vores avis har ret. Det er ikke bare de andre. Der er tale om en grådighedskultur.

Hele tiden argumenteres deres økonomisk. Det er som om, vi har fået mammon på hjernen. Som om vi alle i større eller mindre grad er besat af en kultur, hvor alt går op i økonomiske betragtninger.

Det er intet galt i at tænke økonomisk, tværtimod. Faren er bare at usle mammon besætter hele livet. Så forsvinder al menneskelighed. Vi bliver forråede. Interessen for de åndelige værdier for vor kulturarv, som ikke kan købes for penge, undertrykkes. Den kultur, der virkelig gennem årtusinder har båret Danmark, og som Danmark ikke kan leve uden, hvis vi vil blive ved med netop at være Danmark, undertrykkes.

Det er jo ikke bare storsvindlerne og småforbryderne og de bjergsomme politikere, der er en del af den grådighedskultur, hvor hele livet går op i kroner og ører.

Har vi ikke alle en lille rem af huden?