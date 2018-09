Blog: Politiet får ikke åbenbaringer

Det er så let at være bagklog

Utallige borgere blev fredag stærkt forsinkede, fordi politiet blandt andet fandt det nødvendigt at standse trafikken i store dele af landet. Mange er sikkert rasende over forsinkelsen, der har medført stor ulempe for mange borgere.

Politiet er de første til at beklage. Men en sådan aktion er konsekvensen af, at vi i Danmark har et dygtigt, hurtigt og effektivt politi, og at tilværelsen er blevet mere farlig.

Borgerne forventer med rette, at politiet er på pletten og afværger farlige handlinger, hvor det overhovedet er muligt.

Men det er vigtigt at minde om, at politiet ikke får åbenbaringer.

Bagefter er det så let for os andre at være bagkloge. Når først alle oplysninger foreligger, så er der ikke grænser for, hvordan vi ved, hvordan politiet skulle have ageret.

Godt, at politiet rykker ud, længe før vi bagkloge reagerer. I en farlig verden har vi brug for et dygtigt politi, der rykker ud, længe før bagklogskabens klare lys skinner over os.

Vi og ikke mindst medierne må finde sig i, at borgernes sikkerhed af og til kan være vigtigere end her og nu at tilfredsstille mediernes øjeblikkelige nysgerrighed.

At f.eks. TV 2 igen og igen uden dokumentation anvender ordet terror, er kun med til at opskræmme befolkningen og egnet til at vanskeliggøre politiets arbejde.

Lad os i stedet glæde os over, at politiet fredag aften med al tydelighed har demonstreret, at der i trusselsituationer kan handles hurtigt og effektivt.