Blog: Er Sverige overhovedet et demokrati?

Er Sverige overhovedet et demokrati?

Det bør slå enhver dansker med forundring, at et nordisk land, Sverige ikke har hemmelig afstemning.

Det er chokerende, at svenskerne i al åbenhed skal vælge mellem partiernes stemmesedler. Det kan naturligvis løses ved, at den enkelte tager alle stemmesedlerne og derefter kasserer dem, man ikke bruger. Men ordningen hører ingens steder hjemme i et nordisk land, hvis man vil kalde sig et frit demokrati.

Hvis en svensker ønsker hemmelig afstemning, skal han eller hun medens andre ser på det udvælge en række stemmesedler for at undgå, at andre ved, hvad han eller hun stemmer.

Det er vigtigt for et demokrati, at der er let adgang til at stemme, og vel at mærke stemme hemmeligt.

Når dertil lægges, at Sverige ikke i praksis har ytringsfrihed, får jeg lyst til at spørge om Sverige overhovedet er et demokrati.

I årevis har svenske medier forsøgt at censurere borgernes ytringer.

Jeg synes, at der også i kommentarer til mine blogs er sprogbrug og holdninger, jeg skammer mig over. Men det er heldigvis en naturlig ting i Danmark, at man ytrer sig med synspunkter, som de politisk korrekte svenske magthavere ikke bryder sig om.

Efter at have fulgt forberedelserne til det svenske valg, bliver jeg så ekstra glad for at være dansker. Jeg bliver endnu mere glad for selv de vildeste kommentarer til mine blogs.

Hellere ytringer i et snavset sprog end undertrykkelse af ytringer, man ikke bryder sig om. Hellere frihed til at ytre sig indenfor straffelovens grænser – og i et snavset sprog, der vidner om afsenderens primitivitet - end censur.

Mærkeligt at magten i Sverige ikke kan indse, at det dummeste, man kan gøre er at udelukke selv de mest vanvittige holdninger fra at blive hørt.

Ikke blot ekskluderer den manglende ytringsfrihed store befolkningsgrupper. Men magthaverne udelukker sig selv fra at tage en åben debat og imødegå de meninger, de ikke bryder sig om. Det er for fejt og kyllingeagtigt.

Og demokrati er det ikke.