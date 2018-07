Blog: Skaber Dansk Folkeparti parallelsamfund?

Dansk Folkeparti vil smide et udenlandsk barn ud af skolen. Hvordan bliver det så integreret?

Her på Vestegnen, hvor jeg bor, bor der medborgere af alle nationaliteter og med alle mulige forskellige tilhørsforhold til etnicitet og religioner.

Børn i den skolepligtige alder går naturligvis i skole. Men nu gør Dansk Folkeparti i byrådet i min nabokommune, Vallensbæk oprør.

Den konservativt ledede Vallensbæk kommune har nemlig tilladt sig at sætte et tyrkisk barn i skole, selvom barnet endnu ikke har opnået opholdstilladelse. Og det er ulovligt mener DF.

Det oplyses, at moderen og barnet er flyttet til Danmark for at bo sammen med ægtemanden og faderen til to andre fællesbørn, der i i øvrigt er danske statsborgere, og som i forvejen bor i Danmark.

Mor og barn søger familiesammenføring med resten af familien og har altså ikke opholdstilladelse endnu, derfor skal barnet smides ud af skolen, mener altså Dansk Folkeparti.

Hvad er det egentlig, Dansk Folkeparti vil med partiets udlændingepolitik? Ønsker partiet virkeligt, at der skal gå børn rundt i Danmark, som ikke må komme i skole, selvom de både har en far og danske søskende bosiddende i Danmark?

Det virker som om, Dansk Folkeparti slet ikke ønsker integration. Det virker som om partiet vil forhindre, at børn, der flytter til Danmark, hurtigst muligt stifter bekendtskab med det danske fællesskab, sprog og historie. Det virker som om Danske Folkeparti ønsker, at børn med en sådan tilknytning til Danmark skal tulle rundt i deres egne parallelsamfund?

Dansk Folkeparti får hverken opbakning fra den konservative borgmester eller fra undervisningsministeren. Det skulle da også bare mangle. Der er da tværtimod brug for, at børn, der kommer for at blive forenet med deres familie, omgående begynder integrationen. Det kan ikke gå hurtigt nok.

Hvad er i grunden alternativet?