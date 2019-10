Blog: Er City Singlernes show bare ikke fint nok til parnasset?

Showet er skidesjovt og mega politisk ukorrekt på den feministiske måde, og kære mand, hvis du griner af Søren Pilmark og hans fezklædte venner, så griner du også af Trine Gadeberg og co.

Anmelderne og feministerne synes åbenbart ikke, at City Singlernes show er sjovt.

For et par uger siden var jeg til premiere på City Singlernes 10-års-jubilæumsshow ”Gammel vin på nye flasker” i Tivolis Glassal. Jeg har fulgt de fire ”singler” Trine Gadeberg, Anne Sophie Espersen, Kaya Brüel og Anne Louise Hassing gennem alle årene, og jeg elsker deres humor og helt vildt langt ude og under bæltestedet forestillinger. Jeg glædede mig seriøst til at se, hvad de skøre damer nu havde fundet på. Og jeg blev ikke skuffet. Det var nøjagtigt, som jeg havde forventet. City Singlernes show var hylende morsomt, sjofelt, plat og rørende. De fire kvinder spurtede rundt, de sang, de dansede og de parodierede, så jeg var helt flad af grin. Min mascara sad helt nede midt på kinderne, da min veninde og jeg cyklede hjem efter showet.

Men hvor var anmelderne? Ikke en eneste fra de store nationale medier var til stede. De sidder ellers bænket på stribe til premiererne på alverdens revyer og standupshows. For slet ikke at tale om, hvordan de skribler løs, når Linie 3, for jeg ved ikke hvilken gang, tager endnu en omgang i manegen, når de gamle kendinge Bager Jørgen og Smadremanden er sjove i Zirkus Nemo, eller når Amin Jensen forsøger at genopfinde sig selv for 117. gang.

Hvorfor har TV 2 eller DR ikke lyst til at vise City Singlernes show i bedste sendetid? Det skorter da ellers ikke på sjov underholdning i flimmerkassen, man kan nærmest ikke åbne for tv’et en lørdag aften uden at få et show med Ørkenens Sønner, Cirkusrevyen eller Zirkus Nemo smækket i hovedet. Bevares, de er alle sjove, men det kunne da være fedt at se noget nyt.

Og standupbranchen gider slet ikke de sjove single-damer. Hvorfor er de aldrig blevet inviteret med til Zulu Comedy Galla? Så sjove er den evindelige liste af mandlige komikere og standuppere da heller ikke. Men inferiøre youtubere og unge standuppere, der knap er gået ud af folkeskolen, er åbenbart det sjoveste i hele verden.

Og hvad sker der for feministerne? Det show, City Singlerne turnerer rundt i hele Danmark med, er da noget af det mest feministiske, jeg har set. Intet er helligt for de fire kvinder, og de hylder da om nogen kvindekønnet og retten til at skide mændene et langt stykke.

Når jeg ser på de opslag, de fire City Singler har lavet på deres nye show på Facebook, så er det nærmest blottet for likes fra kvindelige skuespillere og andre kvinder fra branchen. Jeg kan til nød forstå, at mændene synes, det er lidt sært, men hvorfor der er så relativt få kvinder, der hepper på de fire City Singler og deres humor, fatter jeg ikke.

Er showet for plat? Er folk og især kvinder snerpede og sippede, når det er fire kvinder, der udleverer sig selv, uden noget er helligt? Under dette års Zulu Comedy Galla fik sangerinden Annika Aakjær med rette kæmpe applaus under og efter showet for en sjov og grænseoverskridende sang om menstruation. Men helt ærligt City Singlerne har været der, og der er numre i deres show, som er så tabubelagt og tåkrummende sjove, at Aakjærs nummer nærmest virker som en spejdersang.

Det virker, som om City Singlernes show bare ikke er fint nok til parnasset. Når jeg forsøger at forklare andre, hvor sjove de fire kvinder er, kigger de fleste mærkeligt på mig, som om jeg har været til Hansi Hinterseer-koncert i Horsens og seriøst burde få mig en bedre smag.

Så folkens. Tag jer sammen og få set det show. Det er skidesjovt og mega politisk ukorrekt på den feministiske måde, og kære mand, hvis du griner af Søren Pilmark og hans fezklædte venner, så griner du også af Trine Gadeberg og hendes veninder med bare bryster bag vinglassene.

Jeg fatter simpelthen ikke, hvad der er så forfærdeligt.