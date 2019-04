Blog: Paludan-sagen tvinger mig til at tage stilling: Jeg springer ud som ytringsfrihedsfundamentalist

Jeg betragter nu ikke mig selv som hverken rabiat eller ekstrem på nogen måde, men den her åndssvage Paludan-sag tvinger mig til at tage stilling.

Siden Paludan og hans følgere dukkede op i medierne og på nettet, har jeg faktisk ignoreret ham med vilje. Jeg har selvfølgelig orienteret mig om, hvem han er, hvad han står for, og hvad det er, han render rundt og siger og gør. Han er blevet et viralt hit blandt de unge, men helt ærligt, det er der mange mærkelige typer fra ind- og udland, der er blevet, men jeg har selvfølgelig taget en snak med min 15-årige søn, der også havde set nogle af hans videoer og i den anledning spurgte mig, om det, Paludan gjorde og sagde, var lovligt. Vi talte om, at manden er dømt for racisme, men at man godt må sige og gøre det, som Paludan gør, hvis ellers man ikke bryder loven. Og så var det, at jeg måtte ud i den lange pædagogiske forklaring om demokrati og ytringsfrihed og ja, man skal ikke nødvendigvis sige noget, der sårer andre, men hvis man synes, det er vigtigt, og det er der åbenbart nogle, der gør, så er det en grundlovssikret ret, vi alle har.

For typer som Paludan går jo ikke væk, uanset hvor meget vi kommer efter ham med ny lovgivning med det formål at stoppe ham og få ham smidt væk fra områder, hvor folk bliver allermest provokeret af hans tåbelige udgydelser. Jeg foretrækker helt klart et åbent samfund, hvor folk, der mener som Paludan, siger det højt fremfor at mødes i det skjulte.

For mig er det nøjagtigt det samme, som når Hizb ut-Tahrir, som vel at mærke er et globalt islamistisk og fundamentalistisk politisk parti, hvis mål er at genoptage den islamiske levemåde gennem et islamisk kalifat, får lov til at holde fredagsbøn på Rådhuspladsen. Hizb ut-Tahrir har anmeldt en lovlig demonstration, og langt de fleste danskere synes, at partiets budskaber er gennemført usympatiske og helt ude af trit med den måde, vi ønsker at indrette vores samfund på. Men fredagsbønnen blev gennemført uden hverken bilafbrændinger eller anden vold. Hvis man holder sig inden for lovens rammer, ja så kan man faktisk sige, lige hvad man vil i det her land. Og det er jeg vild med.

Og nej, jeg orker ikke at høre på hverken Paludan, hadprædikanter eller folk med en politisk overbevisning, der ligger så langt fra min egen, som den overhovedet kan komme til, men jeg orker endnu mindre alternativet.

Selvfølgelig er det provokerende at høre og se Paludan gå amok. Men vi bliver simpelthen nødt til at slappe af og vende det døve øre til. Jeg er faktisk ikke så chokeret over voldstypernes reaktioner over Paludan, vi kender jo godt det sædvanlige sammenrend af islamister, autonome og bandetyper. De leder jo bare efter en anledning til at smadre og gå amok. Jeg er meget mere chokeret over, at almindelige danskere forlanger Paludan stoppet for enhver pris, fordi han provokerer, og som mener, at manden selv er ude om det. Fint nok for mig, hvis manden får et forbud mod sine langt ude demonstrationer, fordi det går ud over offentlig ejendom, butikker, folks biler, og hvad ved jeg. Men hvis ikke de her voldstyper lod sig provokere og benyttede anledningen til at gå amok, så stod der jo bare en træls type med nogle endnu mere trælse budskaber. Hvis man virkelig mener, at han skal stoppes en gang for alle, så gør det mig en smule, nej faktisk meget, nervøs. Vi har et retssamfund, anmeld manden til politiet og prøv sagen af i retssystem, og hvis han har forbrudt sig mod loven, så er det i fængsel med ham. Hvis ikke, så må vi leve med typer som ham.

Ligesom imamer og islamister har ret til at mene, hvad de vil om danskere, vantro, kvinders ligestilling, sharialovgivning og homoseksuelle, så må Paludan mene, hvad han vil, så længe han ikke bryder loven.