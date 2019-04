Blog: Dansk Folkeparti har i den grad nået kvalmegrænsen for arrogant og magtsyg opførsel

Jeg sidder i sofaen med en skål popkorn og venter på Thulesen Dahls næste udmelding.

De sociale medier er vores tids ”høtyvene kommer”. Udtrykket stammer fra beskrivelse af pøbelens oprør mod magthaverne og eliten under Den Franske Revolution.

Når danskerne bliver tilstrækkeligt irriterede over magtfuldkomne og arrogante politikere, så skælder de åbenbart ud og håner politikerne på Facebook og alle mulige andre platforme. Det er ikke lige kønt, og ofte går de vrede borgere hellere efter manden end efter bolden. Men det virker.

Det nyligt indgåede trafikforlig mellem DF og regeringen er en af de sager, der i den grad har fået de indre høtyve frem fra loftet. Mange danskere opfatter helt klart aftalen som en intern fordeling af milliarder på det trafikale område, uden hensyntagen til, om der overhovedet er mening med galskaben. For udenforstående ser det nærmest ud, som om den her trafikmafia blev forhandlet færdig og underskrevet under en våd frokost på trafikordføreren Kim Christiansens restaurant A’Porta i Mariager. Tak for frokost, sagde trafikmafiaen og kvitterede med en unødvendig omfartsvej rundt om byen til næsten 400 mio kr.

De må jo tro, at vi er idioter. Især Dansk Folkeparti har i den grad nået kvalmegrænsen for arrogant og magtsyg opførsel. Trafikordføreren og partiformanden har begge fået gennemtrumfet hvert deres prestigeprojekt hjemme i bopælskommunen. Den overflødige omfartsvej rundt om Mariager og en opreklameret jernbanestrækning mellem Vejle og Billund til en milliard, som der heller ikke er nogen, der står og mangler. Der er yderst fine busforbindelser mellem de to byer, og alle provinsborgere med respekt for sig selv har minimum to biler i vognparken, som de kan smide på de uendeligt store parkeringspladser ved Billund Lufthavn og Lego.

Men DF’erne tåler ikke kritik, hverken fra danskerne generelt eller fra medierne. Jeg fik selv kærligheden at føle, da jeg forleden lagde et interview op på min åbne Facebook-profil med Kim Christiansen, hvor han nægtede at svare på tv-journalistens spørgsmål om, hvad den omfartsvej overhovedet skulle gøre godt for. Politikeren er tydeligvis træt af journalisten. Han er både hånlig og arrogant og lægger slet ikke skjul på, hvor irriterende han synes det er at blive spurgt ind til rimeligheden i sit personlige prestigeprojekt.

Ved ettiden om natten dukker hovedpersonen så selv op i min tråd og fyrer den nu så berømte svada af:

»Hold kæft, hvor har alle I medløbere sat jer ind i sagen. Mon ikke bare I mangler lidt indhold i jeres ellers røvkedelige liv … Den omfartsvej bliver en kæmpe gevinst for Mariager, men selvfølgelig ikke for alle SoMe-tosser, der bare skal af med deres frustrationer over ikke at have drevet det til noget her i livet. Trods alt en stor hilsen til alle.«

Tak for kaffe! Magtfuldkommenhed for fuld udblæsning. Og så kom høtyvene ellers frem. Og det endte da også med en undskyldning fra Kim Christiansen for den tåbelige tilsvining af alle andre end hans egen lille DF-elitære inderkreds af fans, og sørme om der ikke også kom en udtalelse fra en slukøret Thulesen Dahl om, at man nok ikke havde ramt skiven helt rent med den famøse omfartsvej til 377 mio. kr., og at man nu havde tænkt sig lidt mere om og gravet en anden (ligeså unødvendig) løsning frem med et lille bitte stykke omfartsvej omkring Mariager til kun 80 mio. kr.

Så vi ser nu et parti, der styrtbløder og trækker i land på alle deres ”store værdisager”. Nu vil de også redde radiokanalen 24syv, som de fik lagt i graven, fordi de hellere ville have en radiokanal i provinsen og et mere ”balanceret syn” på bl.a. magtsyge politikere som dem selv.

Høtyvene er kommet frem for at blive, og jeg sidder bare i sofaen med en skål popkorn og venter på Thulesen Dahls udmelding om, at busserne mellem Vejle og Billund er en fin nok løsning.