Blog: Sass Larsen trækker psykisk sygdom-kortet igen. Sidste gang var det bare ikke ham selv, det gik ud over

Det er ikke første gang, Sass Larsen trækker psykisk sygdom-kortet. Sidste gang var det bare ikke ham selv, det gik ud over.

Selv folk, der ikke har set tv, hørt radio, læst aviser eller været på nettet de seneste måneder, har nærmest ikke kunnet undgå at høre om den mærkværdige krig mellem Ekstra Bladet og den højtprofilerede socialdemokrat Henrik Sass Larsen.

Avisen har jagtet politikeren for at få en forklaring på, hvorfor han er udeblevet fra en lang række møder hos Statsrevisorerne, en tjans han ellers får mere end 300.000 kr. for om året. Politikeren, der i forvejen har et anstrengt forhold til pressen, har bedt partiet klage til Folketinget over Ekstra Bladets metoder, som han har kaldt chikanerende. Omvendt har Ekstra Bladet ikke holdt sig tilbage og kaldt manden både tudeprins og pjække-Sass.

Det hele kulminerede i februar, da Sass gav et rimelig crazy interview i TV 2 News-programmet ”Presselogen”. Det var en ubarberet og snøvlende Sass, der hjemme fra privaten lod sig interviewe om sagen. Han fremkom med en nærmest patetisk forklaring på, hvorfor han følte sig chikaneret af Ekstra Bladet og med en sær ansigtsmimik informerede han os måbende seere om, at han faktisk havde nogle gode grunde til det famøse fravær hos Statsrevisorerne, grunde, han dog ikke ville oplyse.

Jeg har hele tiden tænkt, at der var noget mærkeligt ved Sass’ opførsel. Og en uges tid senere stod han da også frem i Politiken og proklamerede, at han i efteråret havde haft en alvorlig depression, og derfor var han udeblevet fra møderne hos Statsrevisorerne. Den ellers så hårde hund af en politiker, kunne også fortælle, hvad der var årsag til depressionen. Det var intet mindre end Ekstra Bladets skyld. Sass forklarede, at den usympatiske menneskejagt og chikane, avisen havde udsat ham for, simpelthen havde medført, at han var gået ned med flaget, og han havde ikke kunnet andet end sidde i sin sofa og stirre ud i luften, og han havde tilmed fået psykologhjælp to timer om dagen.

Sass smed en trofast og dygtig partifælle under bussen for ikke at tabe ansigt i offentligheden. Meldgaard var færdig, persona non grata i partiet.

Tak for kaffe. Sympatien væltede ind over politikeren, pludselig sprang han ud som en fantastisk rollemodel og tabubryder, når det gjaldt psykiske sygdomme. Og vupti, så syntes rigtig mange, at det var synd for Sass, og nu var det pludselig o.k., at han var udeblevet fra de vigtige møder, hvor af de fleste slet ikke havde fundet sted, da han var syg, og selv om han åbenbart var rask nok til at være med til møder i partiet, give interview til udvalgte (venlige) medier og ikke mindst optage tv-programmer med sin gode ven Pind til TV 2 News, hvor han fik lov til at fyre den af, uden at blive afbrudt af irriterende journalister.

Jeg har fulgt Sass i mange år. Han er på en eller anden måde fascinerende på en sær, usympatisk måde. Der har været utallige sager om ham i medierne. Der er ingen tvivl om, at han deler vandene. Børsen skrev allerede for mange år siden, at det var de færreste, som var direkte imponerede af hans arbejdsindsats på Christiansborg, og flere stemplede ham som direkte doven og uinteresseret i detaljerne. Men én ting er altid gået igen: Sass er en benhård forhandler, og få kan som ham banke folk på plads. Og det var lige præcis sådan en gammel sag om den benhårde Sass, der lurede i mit baghoved. For tilbage i 2005 var det nemlig ikke Sass selv, der kæmpede med psykiske problemer.

Thorning var ny partiformand, og partiets daværende integrationsordfører Anne-Marie Meldgaard havde fået til opgave at forhandle et forlig hjem med Venstre og Konservative om en eller anden stramning på indvandrerområdet. Hun lykkedes med opgaven – det var dengang, stramninger ikke var hverdagskost – men Meldgaard var bakket op af både partifæller og de socialdemokratiske vestegnsborgmestre, der havde krævet stramninger på området længe. Men det viste sig, at ikke alle i regeringspartiet var enige om at indgå det her forlig med de blå. Anført af en anden hård hund, Svend Auken, krævede en række medlemmer af gruppen, at partiet trak sig fra en del af forliget. Og sådan gik det. Meldgaard og hendes støtter blev totalt underkendt af de stærke i gruppen. Men gode råd var dyre, for hvordan kom man ud af kattepinen uden at fremstå amatøragtige?

Thorning og partiet ønskede frem for alt ikke at falde igennem ved først at forhandle et forlig hjem og derefter at gå ud og fortryde. Men Sass klarede ærterne uden at blinke.

Næste dag gik han i pressen og forklarede, at Socialdemokratiet blev nødt til at trække sig fra en del af forliget, fordi Anne-Marie Meldgaard, som flere medier refererede det, var »uligevægtig«, da hun indgik det.

Bum. Uligevægtig, alligevel? Rimelig vild udmelding. Uden et gran af sandhed i udmeldingen, smed Sass en trofast og dygtig partifælle under bussen for ikke at tabe ansigt i offentligheden. Meldgaard var færdig, persona non grata i partiet, og selv om mange støttede hende, så ændrede det ikke på det faktum, at hun var ”dead man walking”.

Så kynikeren Sass kan åbenbart bruge en (påstået) psykisk sygdom til lidt af hvert. Jeg er ikke imponeret.

PS. Jeg har selvfølgelig ringet til Anne-Marie Meldgaard og spurgt, om hun ville kommentere min historie. Hun vil ikke medvirke, men bekræfter hændelsesforløbet.