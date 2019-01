Blog: Jeg vil blive ved blive med at sige højt, hvad jeg tænker, tror og mener

De eneste, der får noget ud af nytårsforsætter, er fitnesscentrene og de forlag, der udgiver slankebøger.

Nytårsforsætter er ikke lige mig. Det er fint nok at tænke over året, der kommer. Overordnede tanker og planer. Men de der håndfaste forsætter om at træne fire gange om ugen i fitnesscenteret, tre kødfrie dage, ingen vin til hverdag og maks. en halv times computerspil om dagen er på forhånd dømt til at blive en fiasko. Og det eneste, man får ud af at lave dem, er at føle sig helt vildt dum, når man efter en uge må indse, at man er slået tilbage til start. De eneste, der får noget ud af den type nytårsforsætter, er fitnesscentrene og de forlag, der udgiver slankebøger.

Helt personligt har jeg egentlig bare tænkt mig at blive ved med at sige højt, hvad jeg tænker, tror og mener om samfundet og den måde, vi lever på, uden at jeg gider være nervøs for, hvad andre måtte mene eller synes om mig. Hvis vi opfører os som ordentlige mennesker, så skal vi kunne skrive og sige alt højt. Jeg gider simpelthen ikke selvcensur og hård fordømmelse af andre, bare fordi de mener noget andet end en selv.

I 2019 gider jeg heller ikke komme med alle mulige ansvarsfraskrivelser, hver gang jeg mener noget, som måske kan gøre andre fornærmede, sure eller krænkede. Så jeg vil forsøge at stoppe med de der tåbelige disclaimers som f.eks. ”nej, jeg er ikke racist”, ”nej, jeg hader ikke mænd” eller ”nej, jeg er ikke morder, fordi jeg spiser en hakkebøf eller går med skindbælte” osv.

Nu, jeg er så godt i gang, så hermed et par holdninger frisk fra fad i starten af det nye år:

Det politiske parti Hizb ut-Tahrir og dets støtter i Danmark må gerne stikke piben ind og enten tage tilbage til lande, hvor drømmen om et islamisk kalifat med sharia, flyvende tæpper og guldspir er mere realistisk, eller også skal de helt droppe deres gakkede gamle ideologi og melde sig ind i det danske samfund på mere normal vis.

Vi skal også blive ved med at tale om chefer og ledere i det offentlige, der bruger løs af skatteborgernes penge uden omtanke for, om det er i andres interesse end deres egen. Hvorfor skal vi hele tiden forholde os til sager, hvor chefer har brugt penge på alt fra vin, ekstravagante middage, dyr kunst, designermøbler og vilde rejser til eksotiske destinationer? Penge, som man har ment var rimelige at bruge, men som slet ikke kan forsvares, når medierne efter besværlig aktindsigt endelig får gravet de tåbelige handlinger frem. Det ser træls ud, og det afdækker nogle ubehagelige træk ved de personer, men derfor skal det alligevel frem. Gennemsigtighed er det eneste, der får folk til at holde op. Grådighed går aldrig af mode.

Vi bliver selvfølgelig også nødt til at tale mere om det evigt aktuelle emne: kvinder i danske bestyrelser. Også selvom det emne bliver ved med at skabe så meget ballade, og man allerede er træt på forhånd, når man kaster sig ind i debatten. Så få dog nogle kvinder ind i de bestyrelser. Hvor svært kan det være? Åbenbart sværere end som så. I denne uge kunne man i medierne læse en sand klagesang fra børsdarlingen Ambu, der producerer og sælger medicinsk udstyr i hele verden.

Ambu har ledt efter et kvindeligt bestyrelsesmedlem i fem år. Jeps, du læste rigtigt: fem år. Børsnoterede virksomheder kan normalt rejse enorme beløb i kapital alene på positiv omtale og luftige forretningsstrategier på få måneder, men denne virksomhed har simpelthen ikke kunnet finde et lillebitte kvindeligt bestyrelsesmedlem på fem år. Ambu har endda både brugt et fint headhunterbureau, som de dog ikke vil oplyse navnet på. Men heldigvis er det et ”luksusproblem” for både bestyrelsen og direktionen. De har en velfungerende bestyrelse med dygtige mænd, så det haster ikke med den kvinde.

Et luksusproblem? To af de store investorer i virksomheden var ellers helt oppe i det røde felt til generalforsamlingen og uddelte kras kritik. Men toppen i virksomheden er iskold.

Mit råd til virksomheden er helt enkelt: Fyr det amatøragtige headhunterbureau med det samme, og se jer om efter en anden bestyrelsesformand og direktør, hvis ikke de får fundet en kvinde til den bestyrelse inden for tre måneder.

Godt nytår.