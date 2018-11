Blog: Jeg vil hellere gå fra Amager til Hørsholm med julegaver og risalamande under armen end tage en taxa

Det er simpelthen for langt ude at tro, at I kan straffe markedet ved at kalde kunderne for idioter og kræve ublu priser, når efterspørgslen er størst. Personligt kommer jeg til at gøre alt for at slippe for at tage en taxa i julen, om jeg så juleaften skal gå hele vejen fra Amager til Hørsholm med julegaver og risalamande under armen.

Helt naivt troede jeg, at taxaselskaberne i København ville fejre Ubers lukning i Danmark tilbage i marts 2017 med bedre service, mere gennemskuelige priser og venligere chauffører, men nej, det var ikke tilfældet.

Det overordnede serviceniveau er alt for ringe. Jeg får stadig en skideballe af de fleste chauffører, når jeg lander i Kastrup og vil tage en taxa de 5,8 km hjem, fordi jeg bor lige lidt for langt fra en metrostation, når man har en kuffert i hver hånd. Det er åbenbart stadig det mest nederen at holde i kø i lufthavnen og vente på en tur til Nordsjælland og så trække nitten i form af en kort tur til et sted på Amager. Og jo, der findes masser af søde og rare taxachauffører. Men der er stadig alt for mange dårlige oplevelser med manglende rengøring af biler, chauffører, der ikke har den fjerneste anelse om, hvor destinationen ligger, og man må selv sidde og bakse med ruten på Google Maps og lege guide og generelt sure chauffører med et alt for lavt serviceniveau.

Jeg tror ikke, at folk synes, at prisen for en taxatur i sig selv er for høj, og mange danskere har da også forståelse for, at taxabranchen har højere omkostninger til miljørigtige biler, kurser, efteruddannelse, skat og ikke mindst en rimelig løn til chaufførerne, men den forståelse forudsætter så også, at taxaselskaberne leverer god service til prisen og ikke stiller sig op som en flok forkælede børn og skaber sig. Når kundernes forventninger til taxaernes serviceniveau ikke indfries, så bliver prisen et problem.

Endnu engang tænkte jeg: Nu har branchen lært det. De vil da benytte den travle tid til en gedigen charmeoffensiv over for os kunder. Måske lidt hyggelig julemusik i bilerne, seriøst god service, godt humør og dermed optimale vilkår for både at tjene gode penge i december og få kunderne overbevist om, at de her taxatyper kører med klatten.

Kunderne har manden selvfølgelig heller ikke noget pænt at sige om. De opfører sig decideret dårligt og er slet ikke, som kunderne var for 30-40 år siden. Tak for kaffe. Kunderne har manden selvfølgelig heller ikke noget pænt at sige om. De opfører sig decideret dårligt og er slet ikke, som kunderne var for 30-40 år siden. Tak for kaffe.

Men nej, sådan spiller klaveret ikke. De tre største selskaber har alle valgt at trække det passivt aggressive offerkort. De sætter nemlig priserne op i jule- og nytårsdagene, og et af selskaberne har endda valgt at brillere med en tårnhøj starttakst på 135 kr. Det kommer til at koste 200 kr. at køre 2 km. Det er alligevel en sjat.

Og budskabet fra taxabranchen er klokkeklart. En indebrændt direktør fra et af selskaberne giver den maks. gas i B.T. , hvor han er helt oppe på den høje klinge og mener, at uddeling af skideballer til kunderne er en smart måde at forsøge at opnå forståelse for, hvorfor man vælger at hæve priserne i en periode, hvor behovet for taxakørsel er størst.

Men der er, ifølge direktøren, mening med galskaben, for det er selvfølgelig os kunder, der er helt galt på den. Ifølge den fornærmede direktør er taxabranchen nemlig udsat for en hetz. Og han introducerer det fine ord taxabashing. Kunderne har manden selvfølgelig heller ikke noget pænt at sige om. De opfører sig decideret dårligt og er slet ikke, som kunderne var for 30-40 år siden. Tak for kaffe.

Hey taxabranche, snup en tudekiks. Det er simpelthen for langt ude at tro, at I kan straffe markedet ved at kalde kunderne for idioter og kræve ublu priser, når efterspørgslen er størst. Personligt kommer jeg til at gøre alt for at slippe for at tage en taxa i julen, om så jeg juleaften skal gå hele vejen fra Amager til Hørsholm med julegaver og risalamande under armen.