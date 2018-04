Blog: Danmark undergraver demokratiet

Regeringen hjælper Tyskland med at indføre spærregrænse til Europaparlamentsvalg.

Langt fra mediernes søgelys er den danske regering med udenrigsminister Anders Samuelsen i spidsen i fuld gang med at gøre det sværere at blive valgt til næste års valg til EU-Parlamentet.

EU med Tyskland som bannerfører barsler nemlig med en plan, der skal gøre en spærregrænse på 2-5 pct. obligatorisk for de lande, der har mere end 20 medlemmer af EU-Parlamentet. I praksis vil det reelt kun gælde i Tyskland og Spanien, da andre større lande enten allerede har en spærregrænse eller har inddelt landet i flere mindre dele, der de facto giver en spærregrænse til Europaparlamentsvalg.

Og den plan vil den danske regering hjælpe Tyskland til at kunne indføre en spærregrænse på op til fem pct. Sagen er nemlig dén, at den tyske regering i flere år har ønsket at indføre en spærregrænse på fem pct., som det også har til valg til Forbundsdagen, til Europaparlamentsvalg. Men den tyske forfatningsdomstol har to gange underkendt den beslutning med bl.a. den begrundelse, at en spærregrænse var en begrænsning af partiernes lige muligheder.

Men hvad gør den tyske regering og Angela Merkel, der længe har set sig sure på de mindre, tyske partier, der er blevet valgt til EU-Parlamentet, og som ofte står for en helt anden EU-kurs end Angela Merkel og de tyske socialdemokrater, så? Jo, man forsøger da bare i stedet at få EU til at gennemtrumfe en spærregrænse, så man ad bagvejen ikke behøver at tage hensyn til den tyske forfatning, og Angela Merkel og hendes støtter kan sættes sig endnu mere på flæsket i EU-Parlamentet.

Og når Tyskland kalder, er Danmark altid en ven i nøden. Siger Angela Merkel og co. hop, er svaret fra danske politikere og embedsmænd altid; hvor højt ønsker de, fru Merkel. Og hoppe, det må man i sandhed sige, at udenrigsminister Anders Samuelsen har gjort. Fredag 13.april fik han et mandat i Folketingets Europaudvalg, med støtte alle partiet undtaget Enhedslisten og Dansk Folkeparti, til at hjælpe tyskerne i deres forehavende.

Hvorfor regeringen vælger at støtte tyskerne i at lave en spærregrænsen, er mildest talt underligt. EU-tilhængere taler altid om, at EU er europæernes projekt, og at det ønsker at øge den demokratiske proces i EU endnu mere. Men hvor demokratisk er det at hjælpe tyskerne med noget, som dets egen forfatning har erklæret for ugyldig? Det vil tværtimod gøre den demokratiske tilstedeværelse i EU-Parlamentet endnu mindre, og mange europæere vil blot føle, at EU bevæger sig længere væk fra befolkningerne.

F.eks. vil det, hvis planerne bliver til virkelighed, betyde, at et mandat på Malta vil repræsentere 50.000 borgere, mens det i Tyskland vil kræve repræsentation fra mere end tre millioner tyskere.

En spærregrænse ved Europaparlamentsvalg kræver enstemmighed fra alle lande og så vidt vides er det pt. kun Belgien, der er imod at lave en spærregrænse. Her er det specielt regeringspartiet N-VA, der trækker i nødbremsen, fordi forslaget har demokratisk slagside.

De kvababbelser har den danske regering tilsyneladende ikke. Her er det tværtimod vigtigere at gøre storebror i Berlin glade. Som sædvanlig.