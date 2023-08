Det er let med simple svar, men koranafbrændinger er ikke simpelt

Det samme kender vi fra diskussionen om overvågning. Der er allerede så meget, hvorfor ikke bare udvide det yderligere? Jo, for her vil man på den ene side gå på kompromis med en principiel frihedsret til ikke at være overvåget, men måske samtidig sikre mere reel frihed ved at kunne nedbringe kriminaliteten i vores samfund. Hvad det mest frie samfund er, og hvordan den afvejning er hos den enkelte, er ikke givet. Du kan finde én politiker, som af princip altid er imod mere overvågning, mens den forrige justitsminister Nick Hækkerup mente, at mere overvågning var den direkte vej til mere tryghed. Begge dele er lige forsimplet.

Mennesker, som respekterer koranen ser anderledes på afbrændingen af den, end vi andre, som ikke tillæger bøger nogen helligdom i sig selv. Lande, som vi eksporterer til og samarbejder med, ser anderledes på det, end vores nordiske nabolande gør. Internationalt samarbejde i en urolig verden er en værdi. Ytringsfrihed er en anden værdi. Hensynet til den ene, kan ødelægge hensynet til den anden.

Der er i al lovgivning en begrænsning af frihed. Sådan er det i sagens natur med regulering. Regulering kommer med en pris, men laves ofte for at sikre en gevinst for en anden. Prisen for koranafbrændinger kan både opgøres i ytringsfrihed og i eksportkroner. Hvis vi forsimpler et kompliceret spørgsmål til kun at handle om det ene eller det andet, så er det fordi, vi har blinde vinkler. Ingen vigtige problemstillinger kan ses isoleret fra omverdenen. Både den nære og den store. Hverken i klimadebatten, i diskussionen om identitetspolitik eller i den aktuelle debat om koranafbrændinger nytter ensidighed særlig meget.