Et gennemsnitligt dansk parcelhus er i dag på over 200 kvm – næsten dobbelt så stort som i 1960. Ifølge en ny rapport fra Concito udleder et nybygget parcelhuskvarter dobbelt så meget CO2 som områder med række- og højhuse eller konvertering af industribyggeri til boliger.

En af de bæredygtige løsninger er at renovere gamle huse i stedet for at bygge nyt, sådan som Michael Dam, direktør i EMR Murer- og Entreprenør med base i Nørre Snede, har gjort. Han mener, at vi skal transformere minimum 50 pct. af den eksisterende bygningsmasse, før vi bygger nyt, og i øvrigt vænne os til at bo på den halve plads. Selv har han byttet sin bolig på 400 kvm ud med en mindre, energirigtig lejlighed i byen.