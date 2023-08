Derfor skal variation integreres i vores skoledag. Vi skal have muligheden for at prøve en bred vifte af læringsmetoder og undervisningsformer. Der skal være plads til, at læreren sammen med os elever kan finde frem til den type undervisning, der aktiverer og motiverer os bedst. Samtidig skal vi elever også nogle gange være parate til at møde undervisning, der måske ikke umiddelbart tiltaler os, men som lærer os noget om forskellige tilgange til læring.

Det vil forhåbentlig gøre, at flere af os elever ser det at lære som noget, der er sjovt.

Laura Drachmann Poulsen er formand for Danske Skoleelever.