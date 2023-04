Vi har det for hyggeligt på højskolerne. Vi diskuterer for lidt med hinanden, og når det endelig sker, er vi alt for enige om det, vi siger, tænker og gør.

Vi er for gode til at nusse hinanden i håret (det er eleverne i hvert fald) og juble af hinandens temadage og pædagogiske nybrud, mens vi drikker kaffe fra kaffemaskiner