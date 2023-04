29/04/2023 KL. 10:55

Linser og kikærter skal ikke på jordomrejse

Der er brug for kortere forsyningslinjer og værdikæder, viser både krigen i Ukraine og coronapandemien. Større fokus på bælgfrugter er en kæmpe mulighed for dansk landbrug – og en gevinst for vores klimamål.