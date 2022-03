Kære bedstefar. For nyligt indgik et flertal i Folketinget en aftale om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik: Danmark skal bruge 18 milliarder kroner mere på forsvaret hvert år. Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, mener, at det var en historisk dag, hvor Danmark for alvor tager ansvar for sin sikkerhed.