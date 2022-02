Vi har i Danmark en god tradition for, at folkevalgte har en særligt vidtgående ytringsfrihed, når de udtaler sig om væsentlige samfundsanliggender. Det er i overensstemmelse med såvel Grundlovens bestemmelser om Folketingets arbejde som med den generelle praksis i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

I henhold til paragraf 57 i grundloven kræver det samtykke fra Folketinget, hvis det bliver besluttet at rejse tiltale mod Claus Hjort Frederiksen. Den bestemmelse eksisterer for at beskytte medlemmer af Folketinget mod vilkårlige anklager - for eksempel fra en regering, der vil lukke munden på sine kritikere. På nuværende tidspunkt er det holdt hemmeligt, hvad sigtelsen går ud på. Vi mener, at Folketinget må kræve fuld indsigt i sigtelsen og en eventuel tiltale, før der bliver truffet beslutning om en ophævelse af immunitet for Claus Hjort Frederiksen. Ellers har beskyttelsen af folketingsmedlemmerne ingen praktisk betydning. Regeringen bør ikke kunne lukke munden på sine kritikere ved at lade dem trække ind i hemmelige retssager, hvor selv sigtelsen og tiltalen er ukendt for medlemmerne af Folketinget.

I kraft af vores tidligere positioner i dansk og international politik har vi et indgående kendskab til det fortrolige samarbejde mellem efterretningstjenesterne i forskellige lande. Vi ved, at dyb fortrolighed om de operative dele af dette samarbejde er helt afgørende for tilliden mellem tjenesterne og dermed for strømmen af vitale oplysninger for vores sikkerhed. Derfor er vi rystede over den danske regerings håndtering af den såkaldte FE-sag. Regeringen har skadet Danmarks troværdighed og undermineret tilliden mellem Forsvarets Efterretningstjeneste og de udenlandske samarbejdspartnere.

Sagen blussede op med den opsigtsvækkende pressemeddelelse fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) den 24. august 2020. Tilsynet rettede alvorlige anklager mod FE’s ledelse. Det førte til, at forsvarsministeren fritog ministeriets departementschef for tjeneste og hjemsendte chefen for FE og tre ledende medarbejdere. I stedet for denne dramatiske handling burde regeringen have ladet sagen undersøge, før den drog så drastiske konklusioner.