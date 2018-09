Jeg undgår helst håndtryk til mennesker, som lige har pudset næse med et vådt og krøllet lommetørklæde. Også selvom jeg er influenzavaccineret. Men jeg sender venlighed og respekt i mit smil, hvis jeg får bare et kort sekunds kontakt. Venlighed og respekt ligger ikke altid i et håndtryk.

Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis og få de seneste indlæg fra Jyllands-Postens debatsektion én gang i døgnet – klik her, sæt flueben og indtast din mailadresse. Følg også JP Debat på Twitter