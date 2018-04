Et kig på rigets tilstand: Grønlandsk deroute sværter Danmarks omdømme

Det er svært at bevare pessimismen, når man ser på rigets tilstand. Danmark er et af verdens bedste lande målt på frihed, velfærd og mere præcist evnen til at generere handelsoverskud og blande sig positivt i den internationale dagsorden, hvad enten vi gør det gennem verdens største shippingfirma eller skuespillere, som vinder hæder globalt.

Selv om vi har et bomstærkt nation brand, skal det være min påstand, at vort omdømme er angribeligt, og at Grønland har potentialet til at skabe alvorlige problemer for Danmark.

I en verden, hvor populistiske fænomener som brexit og Donald Trump mod alle valgprognoser vinder terræn, kan man ikke udelukke, at grønlandske uafhængighedspolitikere får gjort det af med 1.000 års rigsfællesskab.

Problemet er ikke så meget Grønlands uafhængighed, men snarere skismaet mellem, at det moderne Grønland også er en dansk konstruktion, men at dele af inuit-eliten er blevet forelskede i et selvbillede uden dansk tilstedeværelse.

Det sidste er en farlig kurs, når man nu ved, at befolkningen i høj grad brødfødes af den teknologiske og organisatoriske overlegenhed som danskerne – desværre ikke altid lige ydmygt – er repræsentanter for.

Da jeg for nylig stillede topdiplomaten Friis Arne Petersen det provokative spørgsmål, om et uafhængigt Grønland står foran en humanitær katastrofe, var hans svar, at amerikanerne og canadierne i Arktisk Råd faktisk har lagt pres på København for at træde i karakter, og at vore toppolitikere er dybt bekymrede.

Efter at have berejst Afrika har det slået mig, hvor stort sammenfald der er mellem den afrikanske og grønlandske uafhængighedsretorik. Et betænkeligt sammenfald, da uafhængighedsretorikken ikke blot har ført til uafhængighed, men også øget afstanden mellem ulandene og den europæiske knowhow og investeringer, de efterspørger.

Uafhængighedsledere som den faldne Aleqa Hammond matcher den definition på ”afrikansk populisme”, vi har fra Birmingham-professoren Nic Cheeseman. Nemlig at karismatiske populister slår sig op på energisk optræden og krav om konstitutionelle ændringer (hvilket igen får europæisk venstrefløj til at gå i brechen for vedkommende).

Hvor dele af eliten stræber efter etnisk nationalisme, må man bare konstatere, at store dele af befolkningen stemmer med fødderne. Op mod en fjerdedel af grønlænderne foretrækker at bo i Danmark. Desuden har grønlandske gymnasier så svært ved at rekruttere kandidater, at det ender med, at næsten alle er etnisk danske. Hvor dele af eliten stræber efter etnisk nationalisme, må man bare konstatere, at store dele af befolkningen stemmer med fødderne. Op mod en fjerdedel af grønlænderne foretrækker at bo i Danmark. Desuden har grønlandske gymnasier så svært ved at rekruttere kandidater, at det ender med, at næsten alle er etnisk danske.

Herefter bliver populisterne så grebet af deres eget politiske teater, at de kommer til at love resultater, som er umulige at indfri. Derfor bliver det så fristende med brandudsalg.

I Robert Mugabes tilfælde førte det til en udplyndring af de hvide farmere, der ellers sikrede Zimbabwe store eksportindtægter, og da pengene var brugt, solgte Mugabe ud til kineserne.

Hos Aleqa Hammond og hendes skole har vi en uafhængighedsretorik, der bl.a. ignorerer det faktum, at Grønland – med de 800 år der har været talt dansk – sekundært er et europæisk, multietnisk samfund.

En ting er det migrantpres på Danmark, en ”danexit” vil kunne føre til. Noget andet er, at en dykkende levestandard vil kunne sværte Danmarks omdømme udadtil. Vi vil få skylden for en arktisk ø, hvor en skrumpende befolkning sner til i populistiske fejlgreb.

20 år efter at Storbritannien skar støtten og søgte at styrte den Robert Mugabe, man ellers i starten var eftergivende overfor, kører København videre med en appeasementpolitik, der indirekte gør livet svært for minoriteterne og dem med blandet baggrund.

Det ville være velkomment, hvis Grønland fik sin egen Nelson Mandela, som kan transcendere de herskende spændinger – som bl.a. vores egen venstrefløj har været med til at bygge op – ud i en større forståelse.

Man kan også håbe, at København træder i karakter (så det ikke skal være Washington, Beijing eller Kreml, som gør det).