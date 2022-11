4

Danmarks første æresdrab i 17 år

I dag har Vestre Landsret omgjort en dom, hvor Retten i Randers havde dømt to personer for mord. Sagen drejer sig om en 44-årig kvinde, der blev stukket ihjel med 19 knivstik i sit hjem i Randers af kvindens 18-årige søn og 60-årige ægtemand. Retten i Randers kendte sønnen og ægtemanden skyldig og idømte dem henholdsvis otte og tolv års fængsel, men fandt ikke at drabet havde noget med religion og ære at gøre. Det var Venstre Landsret imidlertid uenige i og har nu omstødt dommen.

»Retten siger, at drabet har baggrund i den dræbtes tro, så de gør det til et æresdrab,« udtalte forsvarsadvokat Henrik Garlik, der har forsvaret sønnen i både byretten og landsretten.

Drabet, der nu kategoriseres som æresdrab, er det første af sin slags i Danmark siden 2005.

