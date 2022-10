Læs mere her.

3

Vinterhjælpen forsinket pga. valgkampen

Blot få dage, før den store vinterhjælpepakke efter planen skal træde i kraft, må danskerne kigge forgæves efter svar på, hvordan de får adgang til en ny ordning, som skulle bringe dem sikkert gennem vinteren.

Regeringen har lovet, at landets el- og gasselskaber den 1. november – på selveste valgdagen – skal åbne for nye energilån, hvor danskerne kan vælge at udskyde en del af de stigende el- og gasregninger i op til fem år.

Men det er langtfra sikkert, at den nye ordning med energilån for op mod 45 mia. kr. kan nå at komme på plads til tiden.

Læs mere her.

