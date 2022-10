2

Kronprins Frederik bryder tavsheden om konflikt i kongehuset

Tirsdag middag brød kronprins Frederik tavsheden og meldte for første gang ud om hans syn på den konflikt, der har verseret i hans familie, siden dronning Margrethe for en måned siden meddelte, at prins Joachims fire børn mister deres kongelige titler ved årsskiftet.

Her sagde Kronprinsen, at han er berørt og ked af det på sin brors vegne, men erklærede sig også enig i dronningens beslutning og om at fratage prins Joachims børns titler og ræsonnement bag den.

Ifølge en kongehusekspert viser Kronprins Frederik med sine udtalelser tirsdag ikke blot, at han bakker op om sin mors linje. Han stempler også ind i en bredere tendens i de europæiske kongehuse.