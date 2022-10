Danske Bank har som led i en såkaldt »omstruktureringsproces« nedlagt 173 stillinger – heraf bliver de 150 stillinger nedlagt i Danmark.

»Det, at sige farvel til gode og dedikerede folk, er ikke noget, vi tager let på. Vi gør selvfølgelig, hvad vi kan, for at støtte dem, hvis stillinger bliver nedlagt, enten ved at tilbyde dem andre stillinger i banken, eller ved at hjælpe dem med at søge nye muligheder uden for banken,« skriver Karsten Breum, HR-direktør i Danske Bank, i en mail til Finanswatch.

4

Ukraine venter voldsomme kampe om Kherson

Der er lagt op til »voldsomme kampe« i den sydligt beliggende Kherson-region i Ukraine. Det siger Oleksij Arestovytj, som er rådgiver for den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj, sent tirsdag aften ifølge Ritzau.

Byen Kherson blev overtaget ganske tidligt i løbet af invasionen. Men russiske styrker er blevet tvunget til et tilbagetog i området, og nu risikerer de at blive fanget ved Dnipro-flodens vestbred, hvor Kherson ligger. Arestovytj ser dog ingen tegn på, at russerne gør sig klar til helt at forlade byen.

»Ingen gør sig klar til at trække sig tilbage. Tværtimod kommer kampen om Kherson til at være blandt de mest voldsomme,« siger han i en video, som er lagt på internettet sent tirsdag.

5

FN før klimatopmøde: Vi er meget langt fra klimamål

Verden er på vej mod en temperaturstigning på 2,5 grader med katastrofale konsekvenser, advarer FN, inden COP27 løber af stablen i Egypten om to uger. Det skriver Ritzau.

»Vi er stadig, når det gælder omfanget og farten, meget langt fra de nødvendige reduktioner af udledninger, der skal sætte os på sporet mod 1,5 grader celsius, siger Simon Stiell, der leder FN’s klimasekretariat UNFCC.

Onsdag kunne nyhedsbureauet AFP på baggrund af tal fra FN’s meteorologiske verdensorganisation, WMO, desuden fortælle, at der i 2021 blev målt den største stigning nogensinde i koncentrationen af metan i atmosfæren.