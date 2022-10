Venstre vil bruge seks milliarder kroner i alt i 2023 og 2024. Pengene skal især bruges på fastholdelsestillæg. Til eksempelvis medarbejdere i akutafdelinger, på operationsgange eller sengeafdelinger, lyder det.

3.

Fagboss advarer mod politisk kapløb om løn: Det kan koste os vores velfærdssamfund

Det flyver med forslag om højere lønninger til ansatte i sundhedsvæsenet. Nu advarer Dansk Metal politikerne mod at smadre dansk økonomi, bare fordi der er valg på tirsdag.

»Nu er proppen af flasken, og der kommer forslag fra højre og venstre i det politiske landskab med forslag, der underminerer den danske model. Der er gået inflation i at fiske stemmer, så nu er politikerne pludselig klar til at skrotte den model, der har tjent dansk økonomi og danske arbejdspladser godt i rigtig mange år,« siger forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen.