Dermed er han så godt som sikret en tredje præsidentperiode, når en præsident officielt udpeges i marts, vurderer flere analytikere. Xi Jinping sørgede i 2018 for at få afskaffet en grænse på maksimalt to perioder for kinesiske præsidenter.

Offentliggørelsen af en ventet tredje periode kommer ovenpå en uge, hvor Kinas Kommunistiske Parti har holdt kongres.

Her har Xi Jinping ifølge analytikere fæstnet grebet om magten ved blandt andet at sørge for at få skiftet ud i partiets topledelse og samle flere allierede tæt på sig.