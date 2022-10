Der er kommet fornyet fokus på Løkke, der i det vægtede snit af meningsmålinger nu er oppe på 7,1 pct. Løkke mener, at Socialdemokratiet er afgørende at få med i en regering, hvis der skal regeres fra midten.

»Man er nødt til at forpligte Socialdemokratiet i et regeringssamarbejde, fordi der desværre er en tendens til, at Socialdemokratiet i opposition er mindre tilbøjeligt til at træffe svære beslutninger end Socialdemokratiet i regering,« siger Løkke.

Statsminister Mette Frederiksen siger, at hun er positiv over for meldingen. Overfor Jyllands-Posten er hun omvendt mere tilbageholdende med at svare på hans krav til hende.

