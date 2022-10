4.

Hun tog vælgerne med storm, men nu falder støtten til Støjberg

Efter i flere måneder at have bejlet til en plads blandt Folketingets største partier, ser lykken ud til at være vendt for Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne.

Det viser et nyt vægtet snit af meningsmålinger udarbejdet af ph.d. i statskundskab Erik Gahner Larsen, som løbende opdateres frem mod valgdagen på jp.dk/snittet.

Da valget blev udskrevet den 5. oktober, stod partiet til 9,9 pct. af stemmerne. I det nye snit får partiet 7,5 pct.

5.

Hovedstaden skulle miste statslige job – men endte med at få endnu flere

Det trak store overskrifter, da den daværende borgerlige regering med Lars Løkke Rasmussen i spidsen i 2015 flyttede godt 4.000 statslige arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen for tre år senere at gentage den samme manøvre i mindre skala.

Men nu viser tal, som Danmarks Statistik har trukket for Jyllands-Posten, at det alligevel er i netop hovedstaden, at der siden 2015 er etableret flest statslige arbejdspladser.

På trods af, at hovedstaden bl.a. har vinket farvel til Miljøstyrelsen (440 statslige job), Udlændingestyrelsen (375 statslige job), Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (374 statslige job) og Søfartsstyrelsen (191 statslige job), er der i dag godt 2.500 flere statslige arbejdspladser i »byen København«, end der var i 2015.

6.

Medarbejdere evakueret - politi har undersøgt sprængning i Gladsaxe

En større politiaktion førte torsdag morgen til afspærring af et stykke af Vandtårnsvej i Gladsaxe.

Hærens specialister i ammunition og sprængstof rykkede ud, og desuden blev personer evakueret fra en bygning. Ved middag var bygningen igen vurderet sikker at gå ind i. Københavns Vestegns Politi opfordrer vidner til at henvende sig.

