Blå blok vil have regeringen undersøgt i FE-sag

De seks partier, Venstre, De Konservative, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance vil have undersøgt regeringens rolle i FE-sagen. Det sker efter den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen i sidste uge udgav en bog, hvor han fortæller sin version af forløbet omkring hjemsendelsen af dele af FE-ledelsen. Findsen mener bl.a. at regeringens hjemsendelse var politisk motiveret.