EU vil ikke have prisloft på gas

Et prisloft over gassen indgår ikke i det energiudspil, som EU-Kommissionen tirsdag fremlagde.

Det sker på trods af, at mange lande har et ønske om et netop det. I stedet foreslår kommissionen en midlertidig mekanisme, der kan aktiveres, hvis der er behov for at begrænse prisudsving på gasbørsen.