Det sker, efter at den tidligere chef for FE Lars Findsen i sidste uge i en ny bog anklagede regeringen for at have haft politiske motiver, da han blev hjemsendt i 2020.

2.

Trine Bramsen kommenterer Findsens anklager

Og vi bliver lidt ved FE-sagen. For den tidligere forsvarsminister Trine Bramsen gik mandag eftermiddag ud og kommenterede sagen på sin Facebook. Her afviste hun, at hun som forsvarsminister i 2020 hjemsendte Lars Findsen for at opretholde et parlamentarisk flertal, som det påstås i bogen.