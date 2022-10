»Hvis ikke vi gør noget for også at nedbringe udledningerne, så vil landbruget stå for næsten 50 pct. af Danmarks CO₂-udledninger i 2030, og det går ikke,« fortalte klimaminister Dan Jørgensen til TV 2.

Det er endnu ikke besluttet, hvor høj den CO₂-afgift så skal være, men «den skal være ambitiøs,« understregede Dan Jørgensen.

