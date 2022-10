- Nu ser vi ventelister, som vi skal ti år tilbage for at se sidst, siger Lars Løkke Rasmussen på pressemødet.

Ved at suspendere garantien ønsker partiet, at sygehusene frit kan ”disponere ressourcerne”. Behandlingsgarantien giver en patient ret til at kunne søge behandling på et privathospital, hvis ventetiden overskrider 30 dage i det offentlige.

4.

Den britiske finansminister er fyret fra sit job

Den britiske finansminister, Kwasi Kwarteng, er fredag blevet fyret. Det bekræfter han selv på Twitter fredag eftermiddag.

Meldingen kommer, efter at Kwarteng i seneste uge præsenterede en økonomisk plan, som har været udskældt og kritiseret hårdt i det konservative regeringsparti.

»Jeg har forstået, at det var et kontroversielt udspil,« sagde Kwasi Kwarteng i sidste uge og afviste, at det var en fejl.

5.

Ny regering er på plads i Sverige

Efter godt en måneds forhandlinger er en regering faldet på plads i Sverige. Det oplyser fire blå partier på et fælles pressemøde fredag formiddag.

Regeringen kommer til at bestå af Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna med Ulf Kristersson (M) som statsminister.

Det betyder samtidig, at det højreorienterede parti Sverigedemokraterna (SD) holdes ude af regeringen og bliver støtteparti.

6.

6. januar komite har stemt for at indkalde Donald Trump som vidne

I en opsigtsvækkende høring kom det torsdag aften frem, at den såkaldte 6. januar komité vil stævne USA’s tidligere præsident Donald Trump til at vidne i sagen om angrebet på Kongressen. Stævningen markerer en voldsom optrapning af efterforskningen.

