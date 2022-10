3

Rusland kræver at være med i Nord Stream-undersøgelser

Rusland vil ikke anerkende resultaterne af en efterforskning af lækkene på Nord Stream-gasrørledningerne ud for Bornholm, hvis ikke russiske eksperter er involveret.

Rusland oplyser, at det har indkaldt diplomater fra Danmark, Sverige og Tyskland for at klage over, at repræsentanter fra Moskva og Gazprom ikke har været inviteret med i de foregående undersøgelser af gaslækkene.

Årsagen til lækagerne er stadig uklar, men lande i EU har sagt, at meget tyder på sabotage.

Læs mere her.

4

Intern uenighed i Socialdemokratiet om Rwanda-plan