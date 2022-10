Sagen er bare den, at han ikke var ejer af bilen. Det var selskabet Nordania Finans derimod, som manden havde leaset bilen hos. Nordania Finans har protesteret mod beslaglæggelsen, men nu har Højesteret altså endeligt godkendt indgrebet.

Justitsminister Mattias Tesfaye er »lettet« over afgørelsen, som du kan læse mere om her.

3

Flere anholdt for eksplosion på Krim-bro

Efter weekendens eksplosion på den strategisk vigtige bro mellem Rusland og Krim har den russiske efterretningstjeneste, FSB, onsdag anholdt flere personer, oplyser Rusland.

Der er tale om tre ukrainere, to georgiere og en armenier, som anklages for at stå bag angrebet, som fik to ud af broens fire vejbaner til at styrte delvist i havet.