»Overordnet vil dette års chok genåbne økonomiske sår, der kun delvist er blevet helet efter pandemien. Kort sagt: Vi har ikke set det værste endnu, og for mange mennesker vil 2023 føles som et økonomisk tilbageslag,« sammenfattede cheføkonom Pierre-Olivier Gourinchas prognosen, som du kan læse mere her.

Zelenskyj beder G7 styrke Ukraines luftforsvar efter angreb

Tirsdag afholdt G7-landenes regeringsledere et videomøde med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Her bad Zelenskyj landene om at hjælpe yderligere til med at styrke Ukraines luftforsvar ovenpå de seneste dages massive russiske beskydning af flere ukrainske byer.

G7-landende svarede, at de lovede at støtte Ukraine »så længe det er nødvendigt« med at yde finansiel, humanitær, militær, diplomatisk og juridisk støtte.