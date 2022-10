Det er et markant dyk siden vælgernes opbakning til det borgerlige parti nåede et toppunkt, efter Søren Pape Poulsen i august annoncerede, at han går efter at blive statsminister efter valget.

2

Strømsvigt på Bornholm

Mandag morgen stod mange bornholmere pludseligt uden strøm i stikkontakten.

Afbrydelsen skyldtes, at det søkabel, der forsyner øen med strøm, gik ud af drift.

Senere på dagen oplyste forsyningsselskabet Trefor El-net Øst så, at der var sket en teknisk fejl på kablet, som var blevet rettet - og at alle øens indbyggere igen skulle have strøm.