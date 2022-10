Venstre har meldt ud, at de ønsker at sænke gasafgiften med 96 pct. til EU’s minimumssats fra 1. januar og i et halvt år frem.

Jyllands-Posten har fulgt valgkampen hele dagen i en liveblog, som du kan finde her. Samme sted vil JP’s hhv. politiske redaktør og politiske analytiker live-kommentere på duellen mellem statsministerkandidaterne, som sendes kl. 20.00 på TV2 søndag aften.

Forsvarer for Claus Hjort kræver nævninger i straffesag

Såfremt den kommende justitsminister beslutter at rejse tiltale mod Claus Hjort Frederiksen (V) for at have lækket statshemmeligheder, bør sagen afgøres af et nævningeting.