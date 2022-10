Søren Pape Poulsen svarede, at han ikke har ønsket at gøre nogen kede af det, men »det kan ikke nytte noget, at vi bare lader, som om alt er godt«. Han tror samtidig fortsat på et godt samarbejde med Grønland, hvis han skulle gå hen og blive valgt som statsminister, siger han.

Følg Jyllands-Postens livedækning af folketingsvalget i vores liveblog her.

3

Dele af bro mellem Rusland og Krim er styrtet sammen efter eksplosion

Lørdag morgen ramte en stor eksplosion en strategisk vigtig bro for russerne mellem Rusland og Krim-halvøen.

Eksplosionen har fået to ud af fire vejbaner på broen til at styrte delvist sammen.

Broen opfattes som symbolet på Ruslands kontrol over den ukrainske halvø, og angrebet udløste rasende reaktioner i Moskva, hvor mange straks karakteriserede det som et anslag fra ukrainsk side, skriver Jyllands-Postens korrespondent i en artikel, som du kan læse her.