Det fremgår af anklageskriftet, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i dele af. Aktindsigten i det fem sider lange dokument kommer tre uger efter, at anklagemyndigheden rejste tiltale om læk af statshemmeligheder mod Lars Findsen. Han anklages for at have røbet hemmeligheder over for to journalister samt fire andre personer. Et af lækkene skal være foregået telefonisk. Læs mere om sagen her.

2

Dronningen og prins Joachim ser fremad

Krisen i Kongehuset er trådt lidt i baggrunden efter udskrivelsen af valget. Men fredag var der nyt i sagen, da det kom frem, at dronning Margrethe har mødtes med sin yngste søn, prins Joachim, for første gang, siden beslutningen om, at prins Joachims børn fra nytår ikke længere skal bære titlerne prinser og prinsesse.