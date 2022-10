12 personer er såret i forbindelse med eksbetjentens angreb.

Læs mere her.

4.

Valgkampen er skudt i gang med maraton-debat

Efter gårsdagens udmelding fra statsminister Mette Frederiksen er valgkampen skudt i gang frem mod valgdagen tirsdag den 1. november.

På valgkampens dag to har landets folkevalgte være samlet til Folketingets åbningsdebat i folketingssalen siden kl. 9 torsdag morgen, og den fortsætter i skrivende stund. Her har partiledere - og i nogle tilfælde udpegede stedfortrædere - skiftevis indtaget talerstolen for at sige nogle ord og modtagen salens kritiske spørgsmål.

Jyllands-Posten har fuldt åbningsdebatten og resten af valgkampen hele dagen i en liveblog, som du kan finde her.

