Det er de mange kriser, Danmark lige nu ser ind i, der har fået hende til at skifte mening, siger hun.

Partiernes første reaktioner

Med undtagelse af De Radikale og Moderaterne har alle andre partier på forhånd lagt op til en ren rød eller borgerlig-liberal regering. Ikke en bred regering, som Mette Frederiksen har foreslået.

Spørgsmålet er nu, hvilke partier, der kan se sig selv i et regeringssamarbejde med hinanden, på kryds og tværs. Og hvem der i så fald skal sidde for bordenden. Få overblikket over partiernes første reaktioner her: